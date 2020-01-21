شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات في الإمارات تنشر الرعب بين المواطنيين وتطلق تحذيرات من "خطر " يهدد حياة الملايين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت شرطة أبوظبي في الإمارات، اليوم السبت، تحذيرًا من "قاتل صامت" يهدد حياة الملايين من السكان في الدولة.

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وأفادت شرطة أبوظبي بوقوع العديد من حالات الاختناق بسبب الاستخدام غير الآمن لـ"دفايات الحطب" داخل المنازل، وفقًا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم".

وشددت الشرطة على ضرورة عدم ترك الدفايات مشتعلة، وإغلاقها قبل النوم لتجنب أخطارها، وصفت إياها بالـ"قاتل صامت".



ونبهت شرطة أبوظبي إلى أن كثيرًا من الأسر تلجأ إلى استخدام "أجهزة التدفئة" هذه الأيام هربًا من برودة الطقس خلال فصل الشتاء، إلا أن عدم الالتزام بمعايير السلامة والأمان يمثل خطرًا وتهديدًا على صحتهم وحياتهم، ما يتسبب في حدوث العديد من حالات الوفاة بالاختناق.

ومن جانبها، حذّرت إدارة الدفاع المدني في أبوظبي من خطورة سوء استخدام الدفايات في المنازل، داعية إلى ضرورة وضع الدفاية في مكان آمن، وعلى سطحٍ مستوٍ، بعيدًا عن الستائر والأثاث والفرش والمواد القابلة للاشتعال.

كما دعت إلى تجنب استخدام دفايات الغاز في الأماكن المغلقة، أو استخدامها بالقرب من الدهانات أو أسطوانات الغاز والكبريت.



ونبهت إدارة الدفاع المدني إلى ضرورة عدم وضع أي قطع أو مواد فوق وسائل التدفئة، والتأكد من إطفاء الدفاية عند الخروج من الغرفة أو المنزل، والتأكد من أن أجهزة الكشف عن الدخان تعمل بشكل صحيح في الغرفة.