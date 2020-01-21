شكرا لمتابعة خبر عن ور د للتو...الحوثي يباغت الجميع بقرار كارثي صعق كل المغتربين اليمنيين في المملكة ودول الخليج ويمنعهم من ارسال حوالات مالية الى عائلاتهم في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ور د للتو...الحوثي يباغت الجميع بقرار كارثي صعق كل المغتربين اليمنيين في المملكة ودول الخليج ويمنعهم من ارسال حوالات مالية الى عائلاتهم في اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ور د للتو...الحوثي يباغت الجميع بقرار كارثي صعق كل المغتربين اليمنيين في المملكة ودول الخليج ويمنعهم من ارسال حوالات مالية الى عائلاتهم في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.