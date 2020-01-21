تعز.. إلغاء طابور الصباح المدرسي بسبب البرد

أعلن مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، إلغاء طابور الصباح المدرسي بشكل مؤقت بسبب موجة البرد القارس التي تضرب المدينة، هذه الأيام.



وقال مدير المكتب في محافظة تعز، عبد الواسع شداد، إن "المكتب وجه بإلغاء طابور الصباح في جميع مدارس تعز، للحفاظ على صحة الطلاب من موجة البرد القارس التي تضرب المدينة في الوقت الحالي" وفق العربي الجديد.



وأوضح شداد أن "إلغاء الطابور الصباحي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداءً من الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى الثامن من فبراير/شباط المقبل، على أن تبدأ الدراسة في الساعة الثامنة صباحاً مباشرة، ويُسمح للطلاب بارتداء الملابس الشتوية فوق الزي المدرسي بشكل استثنائي خلال نفس الفترة".



وتشهد محافظات يمنية عدة موجة برد قارس، أدت إلى مضاعفة معاناة الطلاب وانتشار الأمراض الفيروسية في أوساطهم.







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