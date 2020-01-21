الجبلية جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي بقذائف المدفعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بقذائف المدفعية الثقيلة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات شنت قصفاً مدفعياً على المواقع في الجبلية مستخدمة قذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت مناطق أخرى بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف. وأشارت المصادر أن عناصر المليشيات أطلقت نيران أسلحتها القناصة ومعدلات البيكا صوب مواقع القوات المشتركة في أوقات متفرقة اليوم. وتواصل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران خروقاتها للقضاء على عملية السلام وتسعى لنسف الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة .

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