وزارة التربية في عدن تغلق ابوابها والاضراب بخيم على حضرموت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - مدرسة الزبيري للبنات

الخليج 365 – عدن

اعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة المرتزقة، توقفها التام عن العمل، بعد اقتحام مبنى ديوان الوزارة بمدينة الشعب بمحافظة عدن الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان السعودي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ما تسمى بنقابة المعلمين الجنوبيين دفعت بمجاميع غوغائية لاقتحام مبنى ديوان الوزارة بالقوة، والتهجم على الموظفين وطردهم من مكاتبهم ما تسبب بتعطيل العمل وخلق الفوضى.

وأكدت الوزارة أن هذا الإغلاق القسري والعدواني سيعطل عمل الوزارة، والذي بدوره سيعرقل الإجراءات المتعلقة بتسيير شؤون الوزارة المختلفة. وأشارت إلى أنها لن تعاود فتح أبوابها إلا بعد تأمينها وحمايتها من قبل الجهات الأمنية.

وفي محافظة حضرموت نظم العشرات من معلمي ساحل حضرموت، بمدينة المكلا، (شرقي اليمن) وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة بمكتب وزارة التربية والتعليم بحضرموت الساحل، تضامناً مع زملائهم الذين يتعرضون للتعسف وللمطالبة بحقوقهم المالية.

وقال مصدر في اللجنة المنظمة للوقفة إن هذه الوقفة تأتي تضامناً مع المعلمين الذين يتعرضون للتعسفات والتهديدات بالفصل من العمل، من قبل بعض مدراء المدارس والمديريات بساحل المحافظة”.

ودعا المحتجون الى إقالة الفاسدين من مكتب التربية والتعليم، وطالبوا بتلبية حقوق المعلمين المتعاقدين والتربويين.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بتوفير الكتاب المدرسي، معتبرين ذلك أهم وأولى من طلاء الجدران، مذكرين بأن بيعه في الأسواق يعتبر إهانةً للتعليم.

وجاءت هذه الوقفة بعد مرور اسبوعين من بدء الاضراب الشامل، التي دعت له اللجنة العامة للمعلمين بساحل حضرموت.