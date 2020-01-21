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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنباء عن مقتل "شلال" قاتل الشهيد "وليد سكره" بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
الضالع - الخليج 365
أفادت مصادر مطلعةبمحافظة الضالع، بأن أنباء ترددت عن مقتل قاتل الشهيد وليد سكره.
وذلك في منطقة ثوبه حالمين اليوم بعد مقاوماته ورفضه تسليم نفسه.
وأوضحت المصادر، أنه تم قتل الجاني شلال سعيد قاتل الشهيد القائد وليد سُكره في منطقة ثوبة.
ومساء الاثنين، اغتال مسلحون مجهولون قائد اللواء اول مقاومة بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.
واكدت مصادر اعلامية، استشهاد العميد وليد سكره، في كمين نصبه مسلح على الطريق الرئيس بين منطقة ردفان ومدينة الضالع.
وأصيب سكره، اصابة بالغة في الرأس، نقل على إثرها الى احد مشافي عدن لتلقي العلاج، فارق الحياة على إثرها.
ووفق المصادر، نصب الكمين مسلحين مجهولين فيما نفذ العملية احد افراد الكمين.
وكان والد الشهيد قد استشهد قبل بضعة اشهر في جبهة القتال مع الحوثيبن بجبهة حجر الحشاء، وهو يقود اللواء اول مقاومة.
جدير بالذكر ان الشهيد وليد سكره قاد معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الارهابية منذ توليه قيادة اللواء في جبهات الفاخر والحشا.
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