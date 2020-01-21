شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمليات استهداف حوثية تطال مواقع المشتركة في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 تتواصل الخروقات والانتهاكات اليومية للهدنة الأممية التي ترتكبها مليشيات الحوثي بالحديدة، حيث شنت عمليات استهداف طالت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن عناصر مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة نحو مواقع القوات المشتركة في المنطقة مستخدمة الأسلحة الرشاشة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل مكثف.. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات جددت إستهدافها لمواقع اخرى للقوات المشتركة في ساعات الظهيرة بنيران أسلحتها القناصة وبأسلحة معدلات البيكا على فترات متقطعة. الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي رفعت من وتيرة تصعيدها العسكري على مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية أواخر العام الماضي.

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