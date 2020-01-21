الإعلان عن أسماء قتلى وأسرى الحوثي خلال الساعات الماضية في معظم جبهات نهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 صنعاء - الخليج 365 أعلنت مصادر عسكرية في القوات الحكومية، عن أسماء قتلى وأسرى خلال الساعات الماضية في جبهات نهم شرق صنعاء.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسماء بعض القتلى والأسرى: 1- سمير هادي الجرف (من صنعاء بمديرية سنحان) 2- المهند علي حفظ الله عباس (من صنعاء بمديرية السبعين) 3- علي عبده عثمان(من حجة مديرية قفل شمر) 4- حسان محمد التهامي( من حجة مديرية الشاهل) 5- رمزي أمين القزعي(من عمران مديرية الجبل) 6- فواز صالح العقيلي(من عمران مديرية خمر) 7- أحمد عادل الغباري (من عمران مديرية ثلاء) 8- علي حسين مهمل(من صعدة مديرية مجز ) 9- أحمد حسن مهمل (من صعدة مديرية مجز ) 10- عقيل عبد الله محمد النعمي(من صنعاء ) 11- أحمد علي يحيى الوشلي (من صنعاء ) 12- علي محمد علي البتامي (من صنعاء ) 13- على عبدالرزاق محمد الشرعي (من صنعاء ) 14- إبراهيم محمد الرهمي ( من صنعاء مديرية سنحان) 15- صالح سعيد الحداد ( من صنعاء مديرية همدان) 16- متصدي محمد الحميري ( من اب مديرية القفر ) 17 - عمر مطهر محمد الشجاع (من اب مديرية بعدان) 18- عبدالرحمن بشير المفرسك (من اب مديرية جبلة) 19- نسيم حميد يحيى بابكر (من ذمار ) 20- قناف أحمد كامل( من عمران مديرية الجبل ) 21- يوسف أحمد علي مجلي( من صنعاء ) 22- وليد أحسن قاضي (من صنعاء مديرية الحيمة الداخلية) 23- محمد علي محمد السراجي ( من صنعاء ) 24- عادل صالح عجلان ( من صنعاء مديرية بني مطر) 25- حسن عبدالله علي المؤيد ( من صعدة ) 26- حبيب صالح محرم القحطاني (من ذمار ) 27- سلطان حمود الكول ( من صنعاء مديرية بني بهلول) 28- حسين أحمد حسين الصايدي (من صنعاء ) 29- خالد حمود أحمد العفاره (من ذمار ) 30- حسين علي الشرفي (من ذمال مديرية المنار ) 31- محمد يحيى الخطيب ( من ذمال مديرية المنار) 32- أحمد أحمد السدرة( من ذمار مديرية ضوران آنس) 33- حميد يحيى سراج ( من حجة مديرية قارة ) 34- هيثم مسعد الوعيل ( من تعز مديرية التعزية) 35- عاصم عبد السلام اسكندري( من تعز ) Advertisements 36- سلمان فؤاد الدميني( من تعز ) 37- محمد أحمد محمد العواضي (من صنعاء ) 38- صلاح عبدالكريم أحمد البرعي ( من صنعاء ) 39- خالد علي أحمد قطران (من صنعاء ) 40- مصطفى عبد الغني جابر ( من صنعاء مديرية بني بهلول) 41- شعيب مجاهد محمد المجش( من حجة ) 42- محمد أمين لُماس( من ذمار مديرية جبل الشرق) 43- علي أحمد حازب ( من المحويت مديرية بني سعد) 44- أمجد علي صالح القاضي 45- صهيب أحمد سعدالدين (من اب مديرية السدة) 46- عادل محمد الحيد (من المحويت مديرية الخبت) 47- مروان محمد البخيتي( صنعاء مديرية السبعين ) 48- علي علي محمد العبل (صنعاء ) 49- بكيل حسين الضمري (صعدة مديرية حيدان) 50- عبد الرحمن يحيى حسن الشرفي (صنعاء ) 51- عبدالملك صغير القرون (صنعاء مديرية مناخة ) 52- صادق صالح ابو تحيه ( صعدة مديرية ساقين) 53- علي محمد عبدالله فريش (ذمار مغرب عنس) 54 فيصل منصور صلاح ساري (صعدة ) 55- هيثم مسعد ناجي مجمل الوعل( تعز ) 56- محمد صالح محمد مغبش (حجة) 57- محمد صالح السلامي (ذمار مديرية المنار) 58- محمد جياش عنقاد (صنعاء مديرية مناخة) 59- شاطر يحي الخبي (صنعاء بمديرية أرحب) 60- محمد مراد الهاشمي (تعز مديرية التعزية) 61- عباس إبراهيم محمد الجنيد (تعز ) 62- أحمد محمد هاشم المؤيد( ذمار مديرية جهـران) 63- موسى أحمد ناصر قيفان (صنعاء ) 64- ربوع محمد القطيني( صعدة مديرية باقم) 65- حسين الرخمي( ذمار مديرية ضوران آنس) 66 - ذياب صالح الغباسي (ذمار مديرية ضوران آنس) 67 - عبدالله محمد القبلي (البيضاء مديرية القريشية) 68- هلال عباس عباس (صنعاء مديرية الوحدة) 69- جهاد أحمد نصاري (صنعاء مديرية الوحدة) 70- خالد صالح مسعود (ذمار مديرية ضوران) 71- محمد علي الحبشي (حجة مديرية الشغادرة) 72- زياد أحمد ابوهادي (حجة مديرية الشاهل)

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