قتلى حوثيون جراء قصف مدفعية الجيش في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

الجوف - الخليج 365

قصفت مدفعية الجيش، مواقع تمركز لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف.



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واستهدف القصف مواقع المليشيا، في جبهة "العقبة" بمديرية خب والشعف، وجبهة حام في مديرية المتون.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

إلى ذلك لقي عدد من عناصر المليشيا المتمردة مصرعهم، اليوم، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع في جبهة الغيل غرب المحافظة ذاتها.