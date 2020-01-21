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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي يعزي في استشهاد القائد وليد سكرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
بعث اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، برقية عزاء ومواساة إلى أخوان وأبناء الشهيد البطل وليد سيف العفيف سكرة، قائد اللواء الأول مقاومة، الذي استشهد مساء أمس في عملية غادرة.
وعبر الزُبيدي في البرقية، عن عميق الحزن والألم بهذا المصاب الأليم، الذي خسر فيه الوطن واحداً من أشجع وأخلص قادته الميامين، الذين كان لهم الدور الكبير، في الذود عن أرضه والدفاع عن كرامته.
ونقل الزبيدي في البرقية تعازي ومواساة، قيادة وقواعد المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى أسرة الشهيد البطل، وإلى قواتنا المسلحة بهذه الفاجعة ، مؤكدًا أن اسم وتضحيات الشهيد وأسرته، ستظل خالدة في ذاكرة الوطن وأجياله المتعاقبة.
وتطرقت البرقية بالإشادة إلى ماقدمته أسرة الشهيد من تضحيات كبيرة وجسيمة ،في سبيل الدفاع عن الوطن الجنوبي، كان آخرها استشهاد والده المناضل والقائد البطل اللواء سيف علي العفيف سكرة في يوليو من العام الماضي، في الخطوط الأمامية في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، منوهة بأن شعبنا لن ينسى من ناضل وضحّى دفاعاً عن حقه في الحياة والحرية.
وابتهلت البرقية إلى الله أن يتغمد الشهيد البطل، وكل شهداء الوطن بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يسكنهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصديقين.
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