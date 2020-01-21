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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع الحوثي "المشاط" بنيران القوات الحكومية والمليشيات تعترف بمقتله رسميا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
صنعاء - الخليج 365
اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية بمصرع شقيق رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، دون ذكر تفاصيل ومكان مقتله.
وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم المليشيات، إن المشاط تسلم درع شقيقه رفيق محمد حسين المشاط من قبل مؤسسة الشهداء التابعة للجماعة.
وكعادتها لم تكشف المليشيات الانقلابية عن مكان وتفاصيل مقتل المشاط، ومن المرجح أنه لقي مصرعه في إحدى جبهات القتال مع قوات الجيش.
وتتواصل خسائر المليشيات الانقلابية، في عدد من جبهات القتال، حيث تكبدت مؤخرا عشرات القتلى والجرحى في جبهات نهم شرقي صنعاء والضالع.
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