الزُبيدي يناقش مع غرفة تجارة وصناعة عدن سُبل تنفيذ رؤية عدن الاقتصادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بمقر المجلس بالعاصمة عدن، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الثلاثاء، مع قيادة وأعضاء الغرفة التجارية، برئاسة الأستاذ أبوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية، سبل تنفيذ رؤية عدن الإقتصادية .



وتطرق اللقاء إلى سُبل مواجهة تسارع انهيار العملة المحلية وكذا الصعوبات التي يواجهها التجّار بهذه المرحلة الصعبة وأهمية العمل وفق رؤية اقتصادية تساهم بتحسين أوضاع المواطنين.

وفي اللقاء قدم باعبيد شرحاً عن أهمية المناطق الاقتصادية في العاصمة عدن والرؤية الاقتصادية، وسُبل تنفيذ خارطة "الماستر بلان عدن ٢٠٠٥-٢٠٢٥".

وأشار في سياق شرحه إلى اهمية ميناء عدن ودوره الحيوي، مؤكداً أن تعرضه للتدمير الممنهج ساهم بتعطيل صرح اقتصادي هام للعاصمة عدن، أسوة بما حصل للمصفاة.

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وبدوره تحدث الدكتور عبدالسلام حميد، مستشار رئيس المجلس الانتقالي للشؤون الاقتصادية، عن اهمية الحفاظ على الاستقرار المالي، وكذا دور التحالف العربي في دعم العملة المحلية من خلال الوديعة السعودية للبنك المركزي، وعدم قدرة الحكومات السابقة على تثبيت سعر الصرف.

عقب ذلك أتيح المجال لأعضاء الغرفة التجارية الذين تحدثوا عن عدد من المشاكل تواجههم، وفي مقدمتها زيادة الأعباء المالية نتيجة انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، الأمر الذي أدّى لرفع الكلفة المادية للسلع وبالتالي زيادة الأعباء على المواطن البسيط.

وفي الختام قام رئيس الغرفة التجارية بإهداء الزُبيدي، خارطة جغرافية لأهم وأبرز المناطق الاقتصادية والصناعية في العاصمة عدن، تجسد حلم عدن ونواة الرؤية الاقتصادية، وكذا سُبل تنفيذ خارطة الماستر بلان عدن ٢٠٠٥-٢٠٢٥.

حضر اللقاء كل من الدكتور عبدالناصر الوالي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، والدكتور عبدالقوي الصلح، رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، والأستاذ نصيب العامري ممثلاً عن الجمعية الوطنية.