غلاب: إسقاط الحوثية وملاحقة"عيال الخميني " أقدس معركة في تاريخ اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

صنعاء - الخليج 365

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، إن إسقاط الحوثية وملاحقة من وصفهم ب"عيال الخميني "،أقدس معركة ربما في تاريخ اليمن كله.



وأضاف غلاب في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"- رصدها "الخليج 365"سفير الطغيان الكهنوتي للحوثية الديلمي في طهران البس جنبية (الخنجر) اليمانية لابن سليماني الفارسي".

‏ولفت إلى أن "هذه الرمزية الخطيرة تعني أن اليمن معكم ولكم وأداة معكم وسننتقم لكم".

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‏ وقال "الحوثية عدو اليمن وعدوان مركب بكافة تفاصيلها، وإسقاطها وملاحقة عيال الخميني أقدس معركة ربما في تاريخ اليمن كله".

وتابع" ‏من يبحث عن سلام مع الحوثية عبر طاولة المفاوضات يريدها حرب دائمة، وهدنة في أحسن الأحوال لحروب قادمة أشد وطأة".

‏ وأشار إلى أن "الحوثية لن تتوقف عن انتاج الحروب طالما لديها الحد الادنى من القوة وهناك من يوظفها".

‏ واختتم أن الحوثية أدمنت الحروب وتريدها أداة ربح وانهاك لليمنيين، وحرب شاملة حاسمة عليها طريقنا للسلام.