الحضرمي يبحث مع مسؤولة بريطانية جهود تحقيق السلام في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة دائرة شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية البريطانية هيلين وينترتون، جهود تحقيق السلام .



واستعرض اللقاء الذي حضره ظسفير المملكة المتحدة لدى بلادنا مايكل آرون، انتهاكات مليشيات الحوثي المستمرة على ابناء الشعب اليمني.

وتطرق الوزير الحضرمي ،الى حادث استهداف جامع بمعسكر تجمع اللواء الرابع حماية رئاسية في محافظة مأرب من قبل مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً والذي راح ضحيته أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى..مجدداً إدانته لهذا الاستهداف الغادر..مشيراً الى أن وزارة الخارجية خاطبت الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وطالبت بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان.

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وأكد وزير الخارجية بأن استمرار مليشيا الحوثي في فرض القيود في مجال العمل الإنساني والتدخل في توزيع المساعدات الإنسانية ومنع وصولها لمستحقيها، وفرض ضرائب وإتاوات غير اخلاقية وغير قانونية على المشاريع والمساعدات الإنسانية وغيرها من الانتهاكات تستدعي وقفة جادة من مجلس الأمن واتخاذ خطوات واجراءات عقابية رادعة كفيلة بإنهائها.

وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة ،عبر الحضرمي عن استياءه الشديد من استمرار الصمت عن تعنت الحوثيين في تنفيذ مقتضيات الاتفاق وتقييد حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أنمها) وتقويض عمل رئيس وأعضاء لجنة تنسيق اعادة الانتشار.. مطالباً مجلس الأمن باتخاذ اجراءات حازمة لتحرير البعثة من القيود التي فرضتها عليها مليشيا الحوثي، لتتمكن البعثة من تنفيذ ولايتها وفقا لقرارات مجلس الامن والاتفاقية الموقعة مع الحكومة الشرعية.

من جانبه قدم الجانب البريطاني تعازيه لضحايا استهداف الجامع بمحافظة مأرب..داعيا الى خفض التصعيد..مجدداً دعمه للحكومة الشرعية ولجهود المبعوث الأممي من اجل التوصل إلى حل شامل للازمة اليمنية.

حضر اللقاء مسؤول أوروبا بوزارة الخارجية المستشار مجيب عثمان.