استشهاد طفل وإصابة آخر بإنفجار لغم حوثي في كليو 16 بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

الحديدة - الخليج 365

استشهد طفل وأصيب آخر بإنفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة كليو 16 شرق مدينة الحديدة.



وأفاد مصدر محلي، عن استشهاد الطفل وجدي عبدالله بن عبدالله البالغ من العمر 13 عاماً وإصابة الطفل صادق عبدالله بجروح متفاوتة، جراء انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي، أثناء ذهاب الأطفال لرعي الأغنام في المنطقة.

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وأضاف المصدر أن المواطنين هرعوا إلى مكان الإنفجار لإسعاف الضحايا ، في حين تحول جسد الطفل وجدي عبدالله إلى أشلاء وفارق الحياة على الفور ، فيما تم إسعاف المصاب صادق عبدالله إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية.

يذكر أن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الطرقات والأحياء السكنية، قد حصدت أرواح مئات السكان الأبرياء وأصابت آخرين، في مختلف مناطق محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية أواخر العام المنصرم.