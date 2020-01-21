المشتركة بالساحل تدين الاعتداء الحوثي على الجنود المصلين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

مأرب - الخليج 365

أدانت القوات المشتركة في الساحل الغربي، الاعتداء الحوثي على الجنود المصلين في مأرب.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان

بحزن وألم شديدين تلقت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي نبأ استشهاد وجرح كوكبة من أفراد الجيش في معسكر التدريب شمال غرب محافظة مأرب في هجوم ارهابي غادر نفذته مليشيات الحوثي الكهنوتية مساء يوم السبت الموافق:18/ 1/ 2020م، أثناء تأديتهم للصلاة لترتقي أرواحهم الزكية ملتحقة بكوكبة الشهداء الأبرار ممن سبقوهم، دفاعاً عن جمهوريتنا وكرامة وعزة شعبنا.

إن هذا الاعتداء الغاشم والجبان على حرمة بيوت الله وعلى أرواح المصلين إنما ينم عن سلوك إجرامي مجرد من كل القيم الدينية والأخلاقية التي يتحلى بها أبناء شعبنا اليمني.

وإزاء هذه الجريمة النكراء فإن القوات المشتركة في الساحل الغربي تؤكد بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من تماسك الشعب اليمني ووحدة أبنائه في إصرارهم على تطهير اليمن من دنس أدوات إيران في اليمن المتمثلة في مليشيات الحوثي التي عاثت في الأرض الفساد وأهلكت الحرث والنسل.

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ان الدماء الزكية التي سفكتها ميليشيات الحوثي باطلاً لن تذهب هدرا وستدفع ثمنها غالياً ولن تجد ملاذاً أمنا طال الزمن أو قصر وسيقتص شعبنا لدماء كل الأبرياء.

إن هذه الجريمة النكراء تستدعي من الجميع تحمل مسئوليتهم الوطنية والدينية انتصاراً لدماء الشهداء وصرخات الثكالى، وعليهم في هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا تناسي كل خلافات الماضي وتوحيد الصف الوطني والتوجه نحو حسم المعركة مع الحوثي الذي يعد العدو الاول الأول لشعبنا، والمتربص شرا بالجميع، ولا تؤمن بالسلام ولا بالحوار ويمثل بؤرة سرطانية يجب استئصاله من جسد الوطن اليمني .

وفي الختام لايسعنا في القوات المشتركة بالساحل الغربي سوى أن نتقدم ببالغ التعازي والمواساة لأسر الشهداء ولشعبنا اليمني العظيم بهذا المصاب الجلل.

سائلين المولى عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان وان يتقبل الشهداء في جنات النعيم وان يمن بالشفاء على الجرحى.

((وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ))

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صادر عن قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي