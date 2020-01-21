شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خزان صافر العائم .. كارثة بيئية حقيقة تهدد الملاحة الدولية (تحقيق خاص) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

الخليج 365 - خاص

يزداد خطر وقوع كارثة بيئية في المياه الدولية، مع استمرار تعنت ميليشيا الحوثي في منع فرق الامم المتحدة من الوصول الى ناقلة النفط العائمة ( الخزان العائم صافر ) الموجودة في منشأة رأس عيسى بمحافظة الحديدة .



وسيشمل الخطر البيئة البحرية الممتد من البحر الاحمر الى خليج عدن والملاحة الدولية , حيث تستخدمه المليشيا كورقة مساومة مع الحكومة اليمنية الشرعية كون الخزان العائم صافر لم يخضع لاي عمليات صيانة منذ عام 2015 م والى الان , والذي يخزن اكثر من مليون برميل من النفط الخام الخفيف , ولم يتم تفريغ حمولته حتى الان ويبلغ وزن الخزان الساكن 410 آلاف طن .

وبحسب توقعات الخبراء فإن الخزان مهدد بحدوث تسرّب خاصة مع اشتداد درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة , حيث يصبح خطر تصاعد الغازات الهيدروكربونية بشكل اكبر و احتمالية التسرب محتملاً بدرجة كبيرة .

مخاطر اهمال خزان صافر

في هذا الشأن، أوضح القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي, لـ(الخليج 365) ان الخزان العائم صافر مازال يتعرض للتهالك والتردي في غياب كامل لعمليات الصيانة وتوقفه عن التشغيل منذ وقت طويل لأكثر من اربع سنوات , الامر الذي ينذر بكارثة حقيقة تهدد ممرات حركة النفط والتجارة العالمية في واحد من أكثر ممرات النقل البحري ازدحاماً في العالم , و لا يمكن التنبؤ بشكل دقيق عن حجم الاضرار الكارثية وخطره البيئي والاقتصادي على اليمن ودول المنطقة والدول المجاورة في البحر الأحمر وخليج عدن , الامر الذي يستدعي سرعة التصرف من كافة الجهات المعنية الدولية والمحلية .

ولفت إلى أن كل تجهيزات الامان والمعدات للخزان العائم موقفه والذي يزيد من خطورة عدم إنتاج الغاز الخامل للحماية , كما تسبب عدم القيام بعمليات الصيانة في زيادة تدهور السفينة والآلات المرتبطة بها , والذي يعجل ببدء تآكل جسم الباخرة ما يهدد بحدوث تسرب نفطي او تراكم الغازات شديدة الاشتعال والتي قد تؤدي الى انفجار الخزان وينذر بكارثة بيئية فضلاً عن كونها كارثة اقتصادية تتمثل بخسارة اليمن ملايين الدولارات لخزان يمكن اعادة تأهيله و صيانته كمكسب للبلاد ومورد اقتصادي لتصدير النفط كانت ترفد خزينة الدولة بموارد مالية لسد الاحتياجات السلعية ورواتب الموظفين .

وأضاف , ان مليشيات الحوثي استهدفت عام 2018 ناقلة النفط السعودية وعلى متنها 2 مليون برميل من النفط قبالة ساحل الحديدة وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة إلا أن الحادث يمثل تغييراً في إستراتيجية المليشيات للانتقال الى تلويث البيئة اليمنية دون ان تلتفت الى العواقب المترتبة عن هذا الفعل الشنيع والغير انساني , كما ان تلويث البحار بالألغام البحرية السائبة وأجهزة متفجرة محمولة على متن قوارب بحرية قبالة الساحل اليمني يعد خطرا متفاقما من قبل تلك المليشيات التي تصعد من هجماتها بشكل عام على السفن البحرية .

التأثيرات البيئية لتسرب الخزان

وبين الشرجبي , انه في حالة تسرب هذه الكميات الكبيرة من الزيت فان هذا الامر سيؤثر على عملية صيد الأسماك والتنوع الحيوي البحري المتواجد على السواحل اليمنية الغربية ويكون الضرر اكبر على منطقة الصليف وراس عيسى وجزيرة كمران التهامية , حيث سيؤدي الى انخفاض إنتاجية المصائد , ونفوق المخزون وفقدان الشعاب المرجانية موئلها الطبيعية حيث تصعب قدرة تجدد النظم الايكولوجية لغالبية الكائنات الحية , ويقضي على كثير من القشريات والطحالب بسبب تغطية الطبقة السطحية من المياه بطبقات سميكة من الزيت المسرب , كما تتأثر الطيور البحرية , وسوف تكون الخسارة البيئية والاقتصادية كبيرة جدا نتيجة لهذا التلوث الكبير على سواحل البحر الاحمر وبالذات المناطق السياحية و قد تستمر لعدّة سنوات الامر الذي سيؤدي الى توقف غالبية الانشطة السياحية في مناطق التاثير , ولذلك فان ضخامة الكميات الكبيرة من النفط المتواجدة في خزان صافر العائم سيجعل هذه الحادثة من اكبر الكوارث على الاطلاق وسوف تضرر البيئة الى حد كبير لا يكمن التنبؤ بحجمها او مداها .

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تجنب أسوأ كوارث البيئية في التاريخ

من جانبه اوضح مدير عام الدراسات البحرية والتلوث البحري في هيئة ابحاث علوم البحار المهندس عبدالحكيم محمد سعيد، لـ(الخليج 365) ان خزان صافر النفطي عبارة عن ناقلة نفط ضخمة تضم أكثر من مليون برميل نفط خام موجود في ميناء الحديدة بالبحر الاحمر , وعدم صيانته الى الان منذ توقفه في 2015 يشكل تهديدا لوقوع كارثة بيئية محتملة في البحر الاحمر , حيث ترسو باخرة صافر في موقع يبعد 4.8 ميلاً بحرياً عن شاطئ راس عيسى الذي يبعد حوالي 60 كم شمال مدينة الحديدة , ومن المتوقع في حالة التسرب ووقوع الكارثة بأنها ستكون أكثر من أربعة أضعاف من تلك المنبعثة من تسرب نفط " إيكسون فالديز" عام 1989 والتي تعتبر من أسوأ الكوارث البيئية التي صنعها الإنسان في التاريخ على نطاق واسع .

وأشار , الى ان هناك مبادرات سابقة ودعوات من قبل مجلس الوزراء لمعالجة وضع الخزان , الا ان الامر مازال مستمر ووضع الخزان اصبح سيئ للغاية والذي من المؤكد اهماله سيولد كارثة بيئية كبيرة تتمثل في تسرب نفطي من البحر الاحمر ويمدد الى خليج عدن .

وهناك حلول يجب الاخذ بها و تفعيلها لتجنب الخطورة المحتملة وذلك من خلال العمل في اعادة صيانة دورية للعائم الذي يوجد فيه الخزان في اقرب وقت او العمل على تفريغ الخزان من الكمية الى خزانات اخرى اكثر امانا .

معاقبة الحوثيين كمجرمي بيئة وقراصنة

وشدد تقرير اعدته وزارة المياه والبيئة، حول المخاطر البيئية للخزان العائم صافر,إطلع عليه (الخليج 365) على ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لاحتواء الكارثة التي تنذر بإحداث دمار واسع للبيئة البحرية وشواطئ البحر الاحمر ناهيك عن الاثار المترتبة عن فقدان التنوع الحيوي الغني للمنطقة وبالذات لجزيرة كمران والتي قد تمتد لسنوات طويلة , وذلك من خلال القيام بعمل تقييم فني وهندسي متكامل من قبل جهة تكلفها الحكومة الشرعية بالتنسيق مع الامم المتحدة لتمكين فرق الصيانة في إعادة تشغيل معدات الخزان العائم , وإدخال تعديلات ضرورية , وتوفير معدات جديدة من أجل تنفيذ العمليات اللازمة بما فيها انتاج الغاز الخامل لتغذية الخزانات بالغاز الخامل لتلافي وقوع كارثة لسلامة البيئة البحرية الوطنية والإقليمية وسلامة البشر .

وناشد التقرير، الامم المتحدة بتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البحار ومعاقبة المليشيات على اعمالها المشينة كمجرمي حرب ومجرمي بيئة وقراصنة بما يقومون به من افعال في تدمير البيئة وعرقلة التجارة الدولية لإمدادات النفط .

معلومات عن خزان صافر :

يذكر ان الخزان العائم يبلغ طوله 360 مترا وعرضه 70 متراً , ويعد صافر ثالث أكبر ميناء عائم في العالم لتخزين النفط بسعة تبلغ ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام , حيث شرعت بلادنا باستخدام الخزان العائم لتخزين وتصدير النفط منذ عام 1998م .

ويتم ضخ نفط مأرب القطاع 18 ونفط قطاع جنة (قطاع 5) ، وبعض الحقول المجاورة ، إلى هذا الخزان العائم عبر خط انابيب النفط مأرب راس عيسى لمسافة 439 كيلو مترا ، منها 9 كيلو متر من الانابيب في المياه المغمورة ليرتبط بالباخرة "صافر" الواقعة في البحر الأحمر , وقطر الأنبوب (24-26) بوصة , و هو أول ميناء عائم تم إنشاؤه وضخ النفط إليه في اليمن حيث بدأ العمل عام 85/1986 , حيث تقوم شركة صافر اليمنية للنفط بتشغيل الميناء الخزان العائم اذ يبلغ أدنى معدل ضخ 15 ألف برميل في الساعة وأقصى معدل ضخ من (55-60) ألف برميل في الساعة .