شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مراسلنا.. هجوم مسلح على مجموعة قواطر تابعة للتاجر الحثيلي بصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 الخليج 365 - خاص أفادت مصادر تابعها محرر "الخليج 365" وقوع هجوم مسلح على مجموعة من القواطر التابعة للتجار الحثيلي.

وبحسب مصادرنا فقد وقع الهجوم المسلح على قواطر التجار الحثيلي بمنطقة الخشعة في صحراء حضرموت. Advertisements ويوم امس وقعت اشتباكات مسلحة بين قوات المنطقة العسكرية الأولى، وبين احدى القبائل في منطقة وادي سر بالقذن بوادي حضرموت. وأدت الاشتباكات الى مصرع العقيد عبدالعزيز الصوفي وجندي اخر، فيما أصيب اثنين آخرين وهما تابعين لقوات المنطقة العسكرية الأولى. ونتيجة للاشتباك الذي كان سببه عملية استفزازية من قبل العناصر الامنية الغير منضبطة، قتل أحد أفراد قبيلة ال حريز، ويدعى محمد سليمان بن حريز وإصابة اثنين آخرين.

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