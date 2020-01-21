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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/21 الساعة 05:23 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن الجيش اليمني، أنه حقق تقدما ميدانيا في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، خلال مواجهات مع مسلحي الحوثي الذين تكبدوا عشرات القتلى والجرحى.

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وردنا الآن : الجيش الوطني يزلزل مليشيا الحوثي بأعلان بيان الانتصار وفرار مقاتلي المليشيا "تفاصيل سير معارك نهم والمواقع التي تم تحريرها وخسائر الحوثيين"

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وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان مقتضب، إن "أفراد الجيش الوطني حرروا سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم (حوالي 40 كم شرق صنعاء) كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية".

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وأضاف أن "التقدم جاء بعد مواجهات أدت إلى مقتل وجرح عشرات الحوثيين"، دون ذكر ما إذا كانت الاشتباكات أسفرت عن خسائر من عدمها في صفوف الجيش.

وأوضح الجيش أنه "يواصل التقدم وسط فرار وانهيار كبير في صفوف المليشيات الحوثية".

وتشهد مديرية "نهم" التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء، معارك متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين.

وكان الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقي قال أن 72 حوثياً قتلوا خلال المواجهات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء.

وقال الشندقي إن مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى جبال يام لكنها منيت بهزيمة كبيرة.

وفي سياق متصل،أكدت مصادر عسكرية أخرى أن قوات الجيش تمكنت من شن هجوم مضاد في نهم حررت على إثره سلسلة جبلية في ميمنة الجبهة.

وذكرت المصادر أن صفوف مليشيا الحوثي شهدت انهيارات كبيرة عقب مقتل قيادات حوثية بارزة

ومنذ الجمعة تدور مواجهات عنيفة في عدد من المواقع في جبهة نهم تكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.