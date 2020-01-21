شكرا لقرائتكم خبر عن بيان صادم من وزارة"الدفاع اليمنية" توضح علاقة قاسم سليماني بأستهداف الحوثيين مأرب واستشهاد وجرح اكثر من 200 جندي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت وزارة الدفاع اليمنية التابعة لحكومة عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، علاقة قصف مسجد في مأرب ومقتل وجرح 100 جندي، بحادثة تصفية قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة أنباء "سبأ" اليمنية: "إن الهجوم الإيراني جاء ردًّا على مقتل قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني في العراق مطلع الشهر الجاري".

وأشارت "الدفاع اليمنية"، إلى أنها ورئاسة هيئة الأركان أمرت قادة القوات والضباط في مواقع عسكرية مختلفة لرفع الجاهزية ومستوى الحذر والإجراءات الأمنية.

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وكان 79 جنديًّا يمنيًّا قتلوا وأصيب 130 آخرون في هجوم شنّه الحوثيون المدعومون من إيران بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على محافظة مأرب، السبت، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

وأدان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي الهجوم الذي وصفه بـ"الشنيع" و"الجبان" الذي شنه الحوثيون واستهدف جامعًا داخل معسكر وقتل وأصاب العديد من الجنود.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف عددًا من الجنود والمدنيين أثناء أدائهم الصلاة، إلا أن الدلائل تشير إلى تورط التنظيم في هذه العملية.

