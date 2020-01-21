شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة لأبطال الجيش في نهم , أرعبت الحوثيين وجعلتهم يرفعوا الراية البيضاء ويعلنوا الاستسلام !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/21 الساعة 05:09 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر ناشطون صورة قيل إنها في أحدى جبال نهم بمحافظة صنعاء الذي اقتحمها الجيش الوطني . أقرأ أيضا : Advertisements وردنا الآن : الجيش الوطني يزلزل مليشيا الحوثي بأعلان بيان الانتصار وفرار مقاتلي المليشيا "تفاصيل سير معارك نهم والمواقع التي تم تحريرها وخسائر الحوثيين" عاااجل : محاولة أغتيال السلطان هيثم بن طارق ..والحرس السلطاني يستنفر ويقوم بهذا العمل المفاجئ !! أردوغان يفجر مفاجأة ثقيلة ويصدم بن سلمان وبن زايد , ويعلن التدخل في الصومال , ويشعل حدة الصراع بين قطر والإمارات والسعودية على الصومال ويظهر في الصورة جنود في جبهة نهم وهم يتسلقون الجبال بتحدي قوي للتضاريس والألغام لإقتحامها ويباغتون مليشيا الحوثي الاجرامية في متارسها المحصنة في قمم الجبال الشاهقة شديدة الوعورة.

تفيد المصادر ان قوات الجيش الوطني تتقدم بقوة في جبهة نهم.



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