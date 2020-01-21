شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يفجر مفاجأة ثقيلة ويصدم بن سلمان وبن زايد , ويعلن التدخل في الصومال , ويشعل حدة الصراع بين قطر والإمارات والسعودية على الصومال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مفاجأة عن دولة الصومال التي تشهد صراعًا بين قطر من جهة، والإمارات والسعودية من جهة ثانية.

وقال "أردوغان" -بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية-: "هناك عرض من الصومال، يقولون: هناك نفط في مياهنا وأنتم تقومون بهذه العمليات مع ليبيا وبوسعكم القيام بها هنا أيضًا".

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وأضاف الرئيس التركي: "هذا مهم جدًا بالنسبة لنا -في إشارة إلى التمدد التركي إلى الصومال- لذلك ستكون هناك خطوات نتخذها في عملياتنا هناك".

وبحسب تقرير لـ"بي بي سي"، فإن صراعًا يدور في القرن الإفريقي بين دول الخليج؛ حيث تسعى الأطراف لبسط نفوذها في خليج عدن ومضيق باب المندب، المتحكمين في الملاحة في البحر الأحمر.

ونقل التقرير عن ديفيد كيركباتريك، أحد صحفيي "نيويورك تايمز" الأمريكية، تأكيده احتدام الصراع بين قطر والإمارات والسعودية في الصومال، بغية السيطرة على خليج عدن والقرن الأفريقي بشكل عام.

وتوجه الإمارات والسعودية اتهامات إلى قطر بدعم الجماعات التي تصفها بـ"الإرهابية"، ومن بينها حركة الشباب الإسلامية في الصومال، إلا أن الدوحة تنفي ذلك وتتهم أبوظبي بتمويل الإرهاب.



