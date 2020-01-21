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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 148 حالة وفاة بوباء الكوليرا في إب خلال 2019 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
إب - الخليج 365
تواصل الأمراض القاتلة الفتك بأرواح المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل انهيار المنظومة الصحية بالمحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.
وقالت مصادر طبية إن وباء الكوليرا تسبب بوفاة العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرات الاف من المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.
وبحسب المصادر فقد توفي 148 شخص بمختلف مديريات المحافظة، بزيادة 50%عن العام 2018م الذي تم تسجيل 74 حالة وفاة خلاله جراء الوباء.
وبلفت حالات الإصابة بالوباء خلال العام 2019م نحو(84367) حالة وبزيادة كبيرة عن العام الذي سبقه و الذي تم رصد من قبل الترصد الوبائي بالمحافظة بنحو(37785) حالة إصابة.
وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق إن أعداد الوفيات جراء الكوليرا والإسهالات الحادة في إب وصل إلى 500 حالة وفاة منذ العام 2016م وحتى أواخر العام 2019م.
وتأتي محافظة إب في طليعة المحافظات من حيث انتشار الأوبئة وضحاياها، بسبب انهيار المنظومة الصحية في المحافظة واستئثار المليشيا الانقلابية بعدد من المستشفيات الحكومية لجرحاها، إضافة إلى عمليات النهب التي طالت المساعدات الطبية التي تتلقاها المحافظة من المنظمات الإغاثية.
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