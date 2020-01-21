وقفة احتجاجية جديدة أمام محكمة غرب إب للمطالبة بمحاسبة قتلة المهندس التويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

إب - الخليج 365

نظم العشرات من المواطنين والطلاب وقفة احتجاجية أمام محكمة غرب إب الابتدائية للمطالبة بمحاسبة قتلة المهندس طه التويتي.



وردد المحتجون عبارات وهتافات عدة تعبر عن مطالبهم بمحاكمة مستعجلة لقتلة الشاب التويتي ووضع حد للفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة.

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ويأتي الاحتشاد الجماهيري على خلفية تعرض بعض الشهود للتهديد ومنعهم من الإدلاء بشهاداتهم خلال الجلسة السابقة، وكذلك انتشار مجاميع مسلحة أمام المحكمة عقب انتهاء جلسة الاسبوع المنصرم.

وحضر الأسبوع الفائت عدد من المسلحين المرتبطين بعصابة قتلة التويتي حضروا إلى أمام المحكمة مدججين بالسلاح بعضهم بزي مدني وآخر عسكري ومارسوا تهديداتهم على الشهود الذين كانوا ينوون الإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.

وطالب أحد شهود الحادثة المحكمة والقاضي حمايته حيث تعرض للتهديد خلال الفترة الماضية بالقتل ان استمر واصر في ادلاء شهادته، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة أن العصابة التي ارتكبت جريمة القتل مرتبطة بمليشيا الحوثي الإنقلابية.

يذكر أن المهندس طه التويتي قتل امام منزله نهاية سبتمبر الماضي في حي شارع بغداد وسط مدينة إب، برصاص عصابة سطو مسلحة مرتبطة بمليشيا الحوثي الإنقلابية، قامت بنهب هاتفه المحمول تحت التهديد السلاح وقتله وإصابة أحد أقاربه.