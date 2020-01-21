شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حوثي بإب يعتدي على محطة توليد كهرباء خاصة لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

إب - الخليج 365

أقدم قيادي حوثي رفيع في محافظة إب، وسط اليمن، على اقتحام محطة تجارية لتوليد الكهرباء في مدينة إب، عقب فصل التيار عن منزله.

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وقالت مصادر محلية، إن وكيل المحافظة لشؤون الصحة القيادي الحوثي" أشرف المتوكل"، ومعه عشرات المسلحين اقتحموا محطة "اللواء الأخضر" لتوليد الطاقة الكهربائية التجارية، التي يملكها المستثمر "هاني البصير"، واعتدوا على الموظفين فيها بسبب فصل التيار عن منزله.

وبحسب المصادر فإن محطة الطاقة الكهربائية قطعت عن المتنفذ الحوثي التيار الكهربائي لعدم سداد فاتورة مديونيته المتراكمة منذ أشهـ وأجبر الموظفين على إعادة التيار لمنزله تحت تهديدات السلاح، واختطاف العمال إلى سجون المليشيا.