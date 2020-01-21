تعرف على النشرة الجوية التنبيهية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 الخليج 365 - علي كامل: أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشرة الجوية التنبيهية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.

Advertisements وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على اليمن وخاصة على المرتفعات الجبلية واجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية. وبحسب المركز، يكون الطقس بارد على المحافظات الجبلية وخاصة ( صعده ، عمران ، صنعاء ، ذمار ،البيضاء والمناطق المرتفعة من محافظات اب والضالع )، وبارد نسبيا على الصحاري و الهضاب الداخلية وذلك اثناء المساء والصباح الباكر. ونبه المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين القاطنين في المحافظات المذكورة أعلاه من تأثير الطقس البارد وخاصة كبار السن والاطفال والمزارعين والعاملين اثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

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