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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء.. مقتل عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في 3 مديريات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
قتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بنيران قوات الجيش الوطني في جبهات قانية وناطع وفضحه بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وأكد مصدر عسكري في المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مصرع عدد من عناصر المليشيا بينهم القيادي المدعو “حبيب صالح محرم القحطاني”، وجرح آخرين أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني بالقرب من منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمال البيضاء.
كما سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي على يد الجيش الوطني في جبهات مديرية ناطع وفي منطقة فضحة بمديرية الملاجم خلال اشتباكات اندلعت فجر امس الاثنين
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