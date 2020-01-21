شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. استسلام كتيبة حوثية بكامل عتادها في نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت صادر عسكرية، استسلام "كتيبة الموت" التابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية، بكامل عناصرها وعتادها، اليوم، لقوات الجيش الوطني في جبهة “نهم” شرق العاصمة صنعاء.



وقالت المصادر، إن "كتيبة الموت" الحوثية استسلمت، للجيش بعد حصارها لنحو 30 ساعة في ميمنة جبهة نهم.

وبينت المصادر، أن الجيش الوطني يقوم حاليا بإغاثة تلك المجاميع الحوثية التي استسلمت له، بالغذاء والماء

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