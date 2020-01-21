أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

مدير عام غيل باوزير يلتقي نائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الثلاثاء 21 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/452790/ الجيش يُعلن تقدمه شرق صنعاء ويوقع خسائر بصفوف الحوثيين الثلاثاء 21 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/452793/ مقتل اثنين من قيادات «الحوثي» في نهم الثلاثاء 21 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/452797/ قائد المقاومة الوطنية يعلق على المعارك الدائرة في جبهة نهم الثلاثاء 21 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/452798/ النموري يواصل تعزيز القطاع الأول بالمحور الشرقي ورفده بالجنود الثلاثاء 21 يناير 2020 Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/452804/ وكيل أول حضرموت يطلع على خطط صندوق النظافة والتحسين الثلاثاء 21 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/452807/ المليشيا تداهم مخزنا لرجل الأعمال الدبعي بصنعاء وتصادر 51 مليون ريال الثلاثاء 21 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/452808/ وزير الإعلام يطالب بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الثلاثاء 21 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/452828/ حقوق الإنسان: جريمة الميليشيات في مأرب ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب الثلاثاء 21 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/452830/ تجديد إتفاقية الشراكة بين كهرباء وادي حضرموت وإذاعة سيئون الثلاثاء 21 يناير 2020 https://www.elyamnelaraby.com/452837/

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