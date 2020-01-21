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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وادي حضرموت يطلع على انشطة وتدخلات مؤسسة طيبة بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،اليوم ، على انشطة وتدخلات مؤسسة طيبة للتنمية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،لتلبية إحتياجات السكان والنازحين في المناطق النائية.
وناقش الكثيري ،مع مدير مشروع المياه بمؤسسة طيبة للتنمية عمر عبّاد وعدد من المختصين بالمؤسسة ،طبيعة التدخلات التي ستقوم بها المؤسسة وأوجه التدخلات الممكنة من قبل مؤسسة طيبة للتنمية لتوفير خدمات المياه في مناطق الصحراء المأهولة بالسكان والنازحين.
وأوضح الوكيل أن حفر آبار للمياه في كل من مديرية العبر ومنطقة الخالدية في الصحراء الشرقية تعد من أولويات إحتياجات هاتين المنطقتين لتأمين إحتياجات السكان من المياه وتخفيف معاناتهم في سبيل الحصول عليها بسهولة ويسر..مشيداً بتدخلات المؤسسة المساندة للسلطة المحلية في التغلب على احتياجات العديد من المناطق وخاصة المناطق النائية.
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