تراند اليوم : شاهد فيديو فضيحة الفتاة المغربية يشعل مواقع التواصل

تداول العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، فيديو فضيحة الفتاة المغربية التي باتت حديث الجميع عقب ظهورها بشكل غير لائق عبر موقعي يوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها من المنصات.

وبدأ المتابعون في تلك المنصات الاجتماعية المختلفة بتداول مقطع فيديو لفتاة من المغرب وهي تقوم ببعض الحركات الاستعراضية غير المناسبة على الملأ، الأمر الذي اعتبره البعض أنه خارج عن المألوف وأنه فضيحة تستوجب الاعتذار والمحاسبة.

وكشف حساب "مكس عبد الحق" عبر موقع يوتيوب أن مقطع الفيديو المتداول حاليا في المغرب لإحدى الفتيات ليس جديد، مبينا أنه قديم وجرى نشره وتصويره في عام 2003 أي قبل نجو 17 سنة.

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إلا أحد حساب تبويقة في ذات الموقع، أشار إلى أن مقطع الفيديو الرائج في المغرب هو لفتاة من أصول إسبانية وتعيش في العاصمة مدريد، لافتا إلى أنه ليس للفتيات في بلاده أي علاقة بها أو تشبه بما قامت به من أمر غير لائق في المجتم المغربي.

وعبّر الآلاف من المتابعين عن غضبهم إزاء تصوير الفتيات في المغرب بهذا الشكل الذي لا يتلائم مع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الذي يعتبر في غالبيته ملتزما بتعاليم الدين الإسلامي، داعين الجميع إلى التوقف عن نشره أو تداوله لأي غرض كان.

الجدير ذكره أن قضية هذه الفتاة وما نُسب لها حول أن أصولها مراكشية مغربية بات حديث الناس في المنصات والصفحات الاجتماعية العامة والمغلقة، الأمر الذي خلق ردود فعل غاضبة جدا مما قامت به على الرغم من كونها فتاة مدريدية تعيش هناك ولم تأت إلى مراكش أبدا.