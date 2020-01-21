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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..أمير منطقة الرياض يباغت كل المغتربين اليمنيين ويثلج صدورهم بتوجيهات صارمة لوزارة العمل وإدارة الجوازات تحقق لليمنين حلمهم الذي انتظروه طويلا

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