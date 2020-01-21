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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يفاجئ بن سلمان وبن زايد وباقي امراء الخليج ورؤوساء دول المنطقة والعالم بهذا القرار الشجاع والغير مسبوق في دول المنطقة

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