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تثبيت أسعار المشتقات النفطية للسوق المحلي في حضرموت دون زيادة على المواطنين

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

تثبيت أسعار المشتقات النفطية للسوق المحلي في حضرموت دون زيادة على المواطنين

الخليج 365 - خاص

علم "الخليج 365" من مصادر مطلعة بأنه تم إتخاذ معالجات عملية تضمن توفير متطلبات السوق المحلي في حضرموت من مادتي البترول والديزل وثبات سعرهما الحالي دون أي زيادة.

 

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وذكرت هذه المصادر أن وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش رفض للمرة الثالثة أية زيادة في سعر المشتقات النفطية المباعة للمواطنين في محطات الوقود، واقترح في اجتماع عقد مساء أمس وضم مسؤولين في شركة النفط والمالية والشؤون القانونية ومستوردي المشتقات النفطية والأجهزة الأمنية المختصة بدائل وخيارات أخرى تدرسها شركة النفط مع مستوردي المشتقات النفطية في وقت لاحق.

 

وتشمل المعالجات المتخذة اشتراك التجار البسيري وبن دول وبن هلابي في استيراد شحنة اسعافية عاجلة تقدر ب 9 آلاف طن بترول تخصص للسوق المحلي.

 

وتأتي هذه التدخلات في ظل تراجع العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وعدم استقرارها.

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