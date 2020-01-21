مدير ثقافة حضرموت يلتقي المنشد العربي أيمن رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى المدير العام لمكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت خالد أحمد القحوم، صباح اليوم، المنشد العربي أيمن رمضان الذي يزور بلادنا حالياً مشيدا بما يقدمه رمضان في مجال الإنشاد والتدريب من خلال تنظم الدورات وورش العمل للشباب لمواكبة التطورات والحداثة في تسجيل الصوت ومعالجته واخراجه بشكل احترافي وأستخدام الفلاتر والمؤثرات الصوتية وتاثيرها للراغبين في تطوير مهاراتهم وانتاج الأناشيد وفق برامج ومزايا وأدوات الإخراج الصوتي الحديث ماجعله محط اهتمام شركات الإنتاج الفني والإعلامي في معظم الدول العربية معرباً في الوقت نفسه عن سعادته بهذه الزيارة التي يقوم بها المنشد رمضان لحضرموت لنقل خبراته الفنية للمهتمين في هذا المجال .



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بدوره عبّر المنشد العربي أيمن رمضان عن سعادته بزيارة حضرموت والإلتقاء بالمدير العام لمكتب وزارة الثقافة والتعرف عن قرب على حضرموت الإنسان والجغرافيا تلك الرقعة الجغرافية من جزيرة العرب ذات العمق التاريخي والثقافي والفني الكبير التي خرج منها وإلى العالم العربي الفنان الكبير أبوبكر سالم بلفقيه وأستطاع ان ينشر الأغنية ذات اللون الحضرمي إلى شعوب المنطقة العربية وإيجاد لها جمهور ومتابعين من خارج حدود حضرموت واليمن والإقليم إلى كافة الدول العربية.

واشاد المنشد العربي أيمن رمضان بمشروع الأوكسترا الحضرمية التي قدمها الموزع الموسيقي محمد القحوم في ابريل من العام المنصرم 2019 م في ماليزيا وعدّ ذلك النجاح امتدادا لما قدمته وتقدمه حضرموت في المجال الثقافي والفني.

حضر اللقاء عبدالله باحارثة واسماعيل العطاس مديرا إدارتي الإعلام والمهرجانات بمكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت، ورأفت راشد باقي مدير إذاعة بندر عدن وعليا محمد مدير البرامج بالإذاعة، وفائز بافرج مدير شركة ريدان ميديا، ومحمد عبدالرقيب منتج برامج بإذاعة بندر عدن.