شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل في احد مستشفيات بيروت ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يتحدث عن وفاة الفنان كاظم الساهر في احد مشافي العاصمة اللبنانية بيروت .

وزعم الخبر ان قيصر العرب الفنان كاظم الساهر تناول وجبة عشاء مسمومة ، نقل على اثرها الى احد مستشفيات بيروت ، وتوفي بعد ما يقارب ثلاث ساعات من دخولة العناية المشددة .

مصدر مقرب من الفنان كاظم الساهر سخر من هذة الشائعة ، وقال ان الفنان كاظم الساهر قد تم اعلان وفاته عشرات المرات على السوشال ميديا بغرض الشهرة وحصد مزيدا من الزوار ، مؤكد في الوقت ذاته ان القيصر يتمتع بصحة جديدة .

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل في احد مستشفيات بيروت ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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