المليشيا تداهم مخزنا لرجل الأعمال الدبعي بصنعاء وتصادر 51 مليون ريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

داهمت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الاثنين 20 يناير/ كانون الثاني 2020م، مخازن رجل أعمال، بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وصادرت مبالغ مالية كبيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي داهمت مخازن شاكر الدبعي، بشارع الزبيري، غربي العاصمة صنعاء، وصادرت واحدا وخمسين مليون ريال من الطبعة الجديدة للعملة.

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جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي داهمت عدداً من محلات الصرافة والمتاجر وصادرت عشرات الملايين في تجرُّد من المسؤولية تجاه التزاماتها نحو الشعب المسلوب أبسط حقوقه.