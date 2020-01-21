وكيل أول حضرموت يطلع على خطط صندوق النظافة والتحسين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 الخليج 365 - المكـلا اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، على خطط صندوق النظافة والتحسين في ساحل حضرموت للعام الجديد 2020‪.

والتقى وكيل أول حضرموت خلال زيارته اليوم للصندوق المدير العام التنفيذي المهندس فهمي عبد الهادي بن شبراق ونوابه ومسؤولى التشجير ومشروع النظافة بمديرية مدينة المكلا. Advertisements وناقش وكيل أول حضرموت التصورات التي تعزز من نشاط الصندوق وخدماته وتحسن من أوضاعه الإدارية والمالية.. مشددًا على الإهتمام بتحسين مستوى الإداء في مشاريع النظافة في مدينة المكلا والمديريات، وتعميم التجارب الناجحة في هذا المجال ومنها تجربة مديرية غيل باوزير وخلق شراكة مجتمعية فاعلة تسهم في نجاح أعمال النظافة والتحسين. رافق وكيل أول حضرموت في زيارته لصندوق النظافة والتحسين وكيل المحافظة رئيس دائرة الشهداء والجرحى بالمحافظات الجنوبية حسين سالم الجيلاني.

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