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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد المقاومة الوطنية يعلق على المعارك الدائرة في جبهة نهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
علق العميد طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية، على المعارك الدائرة في مديرية نهم شرقي صنعاء، بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي.
وكتب طارق صالح، عبر حسابه على موقع تويتر: قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحةً لابد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم.
وأضاف: جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم، بكل ما نستطيع وكل مانملك.
وختم تغريدته بالقول: ندعو كل اليمنيين إلى التوحد خلف هذه المعركة
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