الجيش يُعلن تقدمه شرق صنعاء ويوقع خسائر بصفوف الحوثيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش يعلن تقدمه شرق صنعاء ويوقع خسائر بصفوف الحوثيين
الثلاثاء 21 يناير 2020
أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، أنه حقق تقدما ميدانيا في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، خلال مواجهات مع مسلحي الحوثي الذين تكبدوا عشرات القتلى والجرحى.
وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان: إن ”أفراد الجيش الوطني حرروا سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم (حوالي 40 كم شرق صنعاء) كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية“.
وأضاف أن ”التقدم جاء بعد مواجهات أدت إلى مقتل وجرح عشرات الحوثيين“، دون ذكر ما إذا كانت الاشتباكات أسفرت عن خسائر من عدمها في صفوف الجيش.
وأوضح الجيش أنه ”يواصل التقدم وسط فرار وانهيار كبير في صفوف المليشيات الحوثية“.
وتشهد مديرية نهم التي توصف بأنها البوابة الشرقية لصنعاء، معارك متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الطرفين.
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