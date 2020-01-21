مدير عام غيل باوزير يلتقي نائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 الخليج 365 - المكـلا التقى الدكتور عدنان محمد حمران مدير عام مديرية غيل باوزير، إبراهيم عبدالله التميمي نائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالنازحين.

وعبر حمران عن سعادته بهذه الزيارة لمديرية غيل باوزير لمساعدة ونقل هموم النازحين و مستعرضا الاوضاع التي يعيشها النازحين والمجتمع المضيف في محافظة حضرموت. Advertisements وأكد حموان أن النازحين بحاجة إلى دعم ومساندة نظراً لظروفهم الصعبة، التي فرضت عليهم النزوح إلى المحافظات الآمنة. واشاد حمران بالدور الكبير الذي تقوم به الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين في اطار دعم العمليات الانسانية مؤكداً على اهيمة التنسيق مع السلطة المحلية لزيادة الكفاءة والفاعلية في التدخلات الإنسانية المقدمة للنازحين.

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