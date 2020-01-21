شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في منبه الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، 21/كانون الثاني/2020، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف. وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر الحدودية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في منبه الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.