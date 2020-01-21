شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في صرواح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 الخليج 365 ـ مأرب شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 21/كانون الثاني/2020، غارات على مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وذكرت المصادر أن المقاتلات الحربية استهدفت بأربع غارات مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية صرواح غربي المحافظة. وأضافت المصدر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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