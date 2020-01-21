شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..التحالف والشرعية يدقون ساعة الصفر وأبو علي الحاكم يجن جنونه ويذوق مرارة الهزيمة المنكرة بعد قيام كتيبة الموت برفع الراية البيضاء وتسليم انفسهم واسلحتهم للشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..التحالف والشرعية يدقون ساعة الصفر وأبو علي الحاكم يجن جنونه ويذوق مرارة الهزيمة المنكرة بعد قيام كتيبة الموت برفع الراية البيضاء وتسليم انفسهم واسلحتهم للشرعية

2020/01/21 الساعة 11:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..التحالف والشرعية يدقون ساعة الصفر وأبو علي الحاكم يجن جنونه ويذوق مرارة الهزيمة المنكرة بعد قيام كتيبة الموت برفع الراية البيضاء وتسليم انفسهم واسلحتهم للشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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