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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمن المطار يباغت الفنانة أصالة قبل اقلاع الطائرة ويجبرها على خلع حذائها وتفتيشه .. شاهد ماذا وجدوا بداخل الحذاء الذهبي وماذا كانت تخفي فيه

2020/01/21 الساعة 09:58 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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