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صنعاء - ياسمين الخيامي - طقوس غريبة..شاهد ما تفعله العروسة العراقية ليلة زفافها .. ولماذا يستمر صراخ الفتيات بعد دخول العريس الى غرفة عروسته نصف ساعة ( صورة )

يعد لكل بلد من البلدن حول العالم عاداته وتقاليده الخاصة به والتي تميزه دون غيره في كافة مناحي الحياة في الحزن أو الفرح؛ فيما قد تختلف تلك العادات داخل البلد الواحد من منطقةٍ إلى أخرى.

وتختلف طقوس الزواج في كل بلد وكل قبيلة وتتباين في التزام وتطبيق العائلة لكافّة ما تمّ توارثه من العادات والتقاليد بحسب المكانة الاجتماعيّة للأُسرة ووضعها وإمكانياتها الماديّة، كما تعكسّ ثقافة تلك البلدان وحضاراتها وأصالتها.

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طقوس غريبة..شاهد ما تفعله العروسة العراقية ليلة زفافها .. ولماذا يستمر صراخ الفتيات بعد دخول العريس الى غرفة عروسته نصف ساعة ( صورة )

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وفي السياق نفسه، تضم دولة العراق بعض العادات والتقاليد الخاصة بها في الزواج، ومن أغربها وأطرفها على الإطلاق التي تتميز بها بعض القبائل العراقية هي أن تقوم العروس بارتداء الذهب بكثرة ليلة عرسها؛ حتى تبدو وكأنها تسبح فيها لإنه يغطي رأسها وأعلى جسدها ويديها، ويزين فستانها الأبيض بلونه اللامع؛ فيما يتندر البعض من أنه قد يحدث الطلاق بعد كل ذلك.

وعندما يدخل العريس على عروسته في غرفتها تنطلق الصراخ والتصفيق ويستمر نصف ساعة كاملة من اجل التغطية على صرخات العروسة اذا فظ بكارتها