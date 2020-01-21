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صنعاء - ياسمين الخيامي - الداعية الاماراتي الشهير وسيم يوسف يتجاوز كل الخطوط ويصرخ..لا تصدقوا هذا الحديث النبوي المشهور في صحيح البخاري..والحمد لله على نعمة الإمارات وأمريكا..!

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كانت هذه تفاصيل خبر الداعية الاماراتي الشهير وسيم يوسف يتجاوز كل الخطوط ويصرخ..لا تصدقوا هذا الحديث النبوي المشهور في صحيح البخاري..والحمد لله على نعمة الإمارات وأمريكا..! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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