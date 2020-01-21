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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:العميد طارق عفاش لا يعترف بشرعية هادي ولا بقواته، وولائه فقط للامارات ..شاهد كيف باغت الجميع بتصريح ناري على سير المعارك الشرسة في جبهة نهم

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