شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في الظاهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 21/كانون الثاني/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة المدافن التابعة لمديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في الظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.