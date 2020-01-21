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سكاي نيوز.. إيران تخفق في تفريغ الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

سكاي نيوز.. إيران تخفق في تفريغ الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة

الخليج 365 - متابعات خاصة

أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها الحرس الثوري بصاروخ عن طريق الخطأ فوق طهران مطلع يناير الجاري.

 

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وذكرت هيئة الطيران المدني في إيران أنها لم تستطع تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي قتل كان من كان على متنها وعددهم 176 شخصا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

 

وأضافت أنها طلبت معدات ضرورية من أميركا وفرنسا من أجل تفريغ بيانات الصندوقين في إيران، لكنها "لم تتلق ردا إيجابيا حتى الآن".

 

وأصبح الصندوقان الأسودان مثار جدل بين إيران والدول التي لها رعايا قتلوا في إسقاط الطائرة الأوكرانية في 8 يناير الجاري.

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